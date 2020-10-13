«Не знаю, сыграю ли еще в этом году». Надаль поделился планами на концовку сезона

Испанец Рафаэль Надаль после победы на Roland Garros признался, что может и не сыграть больше в этом календарном году.

«Я пока не определился с календарем до конца сезона. Не могу с уверенностью сказать, что в этом году еще выйду на корт. Сначала поговорю с семьей, командой, а потом приму окончательное решение. Для начала нужно проанализировать всю ситуацию, а потом уже думать о следующих стартах», — цитирует Надаля Tennis World USA.

После победы на Roland Garros у 34-летнего испанца 20 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал швейцарца Роджера Федерера, который являлся рекордсменом в мировом теннисе. У Джоковича — 17 «шлемов».