70-я ракетка мира Навоне за три часа победил Оже-Альяссима в первом круге турнира в Мюнхене
Аргентинец Мариано Навоне прошел во второй круг турнира в Мюнхене.
70-я ракетка мира в первом круге обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 3 часа 4 минуты.
Во втором круге Навоне сыграет с бельгийцев Давидом Гоффеном.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)
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