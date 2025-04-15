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15 апреля, 21:05

70-я ракетка мира Навоне за три часа победил Оже-Альяссима в первом круге турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Аргентинец Мариано Навоне прошел во второй круг турнира в Мюнхене.

70-я ракетка мира в первом круге обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 3 часа 4 минуты.

Во втором круге Навоне сыграет с бельгийцев Давидом Гоффеном.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Феликс Оже-Альяссим
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