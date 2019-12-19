Наставник Медведева признан лучшим тренером года

Пресс-служба ATP подвела итоги сезона. Лучшим тренером был признан наставник Даниила Медведева Жиль Сервара.

Также на награду претендовали: Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Николас Массу (тренер Доминика Тима), Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).

Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.