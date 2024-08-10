Рублев стал первым четвертьфиналистом «мастерса» в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада).

В матче третьего круга 26-летний россиянин за 1 час 4 минуты обыграл американца Брэндона Накашиму — 6:2, 6:2. Рублев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Накашимы 2 эйса и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Рублева станет либо 1-я ракетка мира итальянец Янник Синнер, либо представитель Чили Алехандро Табило.

Согласно расписанию на официальном сайте АТР, четвертьфинальный матч с участием россиянина должен пройти в ночь с 10 на 11 августа — не ранее 2.00 по московскому времени. До этого встреча Рублева и Накашимы была перенесена с пятницы на субботу из-за погодных условий.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Брэндон Накашима (США, Q) — 6:2, 6:2