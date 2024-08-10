Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:29

Рублев стал первым четвертьфиналистом «мастерса» в Монреале

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада).

В матче третьего круга 26-летний россиянин за 1 час 4 минуты обыграл американца Брэндона Накашиму — 6:2, 6:2. Рублев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Накашимы 2 эйса и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Рублева станет либо 1-я ракетка мира итальянец Янник Синнер, либо представитель Чили Алехандро Табило.

Согласно расписанию на официальном сайте АТР, четвертьфинальный матч с участием россиянина должен пройти в ночь с 10 на 11 августа — не ранее 2.00 по московскому времени. До этого встреча Рублева и Накашимы была перенесена с пятницы на субботу из-за погодных условий.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Брэндон Накашима (США, Q) — 6:2, 6:2

Андрей Рублев
1
Читайте также
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике обвинил мать в краже призовых
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц проиграл Корде во втором круге турнира в Монреале

Хуркач вышел в третий круг турнира в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости