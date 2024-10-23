Накашима встретится с Хачановым во втором круге турнира в Вене
Американский теннисист Брэндон Накашима обыграл своего соотечественника Томми Пола в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 47 минут.
В следующем раунде Накашима сыграет против россиянина Карена Хачанова, который в стартовом матче победил бразильца Тьяго Уайлда.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Брэндон Накашима (США) — Томми Пол (США, 4) — 6:4, 6:4
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