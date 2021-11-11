Накашима обыграл Руне и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals
20:16
В матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) американский теннисист Брэндон Накашима победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (3:4 (3:7), 4:1, 4:1, 4:3 (7:1).
Американец занял второе место в группе А и вышел в полуфинал турнира. Руне занял третье место и покидает турнир.
Милан (Италия)
Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 300 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Брэндон Накашима (США, 4) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, 7) — 3:4 (3:7), 4:1, 4:1, 4:3 (7:1)
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