Накашима обыграл Руне и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals

В матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) американский теннисист Брэндон Накашима победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (3:4 (3:7), 4:1, 4:1, 4:3 (7:1).

Американец занял второе место в группе А и вышел в полуфинал турнира. Руне занял третье место и покидает турнир.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 300 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Брэндон Накашима (США, 4) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, 7) — 3:4 (3:7), 4:1, 4:1, 4:3 (7:1)