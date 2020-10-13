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«Надеюсь, следующий год пройдет хорошо». Маррей — о дальнейших планах

11:45
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Британец Энди Маррей рассказал, какие у него планы на ближайшие два сезона.

«Надеюсь, коронавирус в ближайшее время не помешает проведению турниров. Я уже расписал себе график до конца сезона и хочется его соблюдать. Также есть мысли по следующему году, надеюсь, он пройдет хорошо. Как хочу выступить в Кельне? Здесь собраны сильные соперники, поэтому будет непросто, но интересно», — цитирует Маррея Tennis 365.

Турнир в Кельне стартовал в понедельник, 12 октября. В первом круге британец встретится с Фернандо Вердаско.

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