«Надеюсь, следующий год пройдет хорошо». Маррей — о дальнейших планах
11:45
Британец Энди Маррей рассказал, какие у него планы на ближайшие два сезона.
«Надеюсь, коронавирус в ближайшее время не помешает проведению турниров. Я уже расписал себе график до конца сезона и хочется его соблюдать. Также есть мысли по следующему году, надеюсь, он пройдет хорошо. Как хочу выступить в Кельне? Здесь собраны сильные соперники, поэтому будет непросто, но интересно», — цитирует Маррея Tennis 365.
Турнир в Кельне стартовал в понедельник, 12 октября. В первом круге британец встретится с Фернандо Вердаско.
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