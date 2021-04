Надаля удивило поражение Джоковича от Эванса на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надал 15 апреля прокомментировал поражение Новака Джоковича от Дэниэля Эванса в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако).

«Я удивлен результатом матча, не ожидал, что Эванс сможет обыграть Джоковича. Но такое случается, я уступил в Австралии, Федерер — в Дохе. Одно могу сказать точно: Эванс — молодец», — цитирует Надаля журналист Луиджи Джатто на своей странице в Twitter.

Nadal on Evans beating Djokovic: «Probably for him it's the best victory of his career. Well done for him. That's all I can say. I watched just a few points because I was preparing for my match. He looks playing quite well.»