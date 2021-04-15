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Надаля удивило поражение Джоковича от Эванса на турнире в Монте-Карло

19:21
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Испанский теннисист Рафаэль Надал 15 апреля прокомментировал поражение Новака Джоковича от Дэниэля Эванса в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако).

«Я удивлен результатом матча, не ожидал, что Эванс сможет обыграть Джоковича. Но такое случается, я уступил в Австралии, Федерер — в Дохе. Одно могу сказать точно: Эванс — молодец», — цитирует Надаля журналист Луиджи Джатто на своей странице в Twitter.

Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.

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