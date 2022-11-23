Надаль: «Карлос — совсем другой теннисист, который стремится стать одним из лучших в истории»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об успехах своего соотечественника Карлоса Алькараса в текущем сезоне.

«Всегда происходила смена поколений. Это правда, что нам [Испании] не хватало [новых игроков] в последние годы, но теперь появился кто-то очень особенный. Карлос — совсем другой теннисист, который стремится стать одним из лучших в истории. Он молод, хорошо начал, у него есть потенциал для достижения великих целей, и он уже достигает их. Я счастлив, что в нашей стране есть кто-то очень хороший и что мы можем наслаждаться им в течение многих лет», — приводит Eurosport слова Надаля.

19-летний Алькарас завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров, в том числе Открытого чемпионата США.