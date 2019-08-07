Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале

Вторая ракетка мира в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль одержал победу над английским теннисистом Дэниэлем Эвансом (7:6 (8:6), 6:4) в матче второго круга турнира ATP в Монреале (Канада). Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут.

В параллельном матче хорват Марин Чилич обыграл австралийца Джона Миллмэна (6:3, 6:4).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) – 7:6 (8:6), 6:4

Марин Чилич (Хорватия, 14) – Джон Миллмэн (Австралия, LL) – 6:3, 6:4