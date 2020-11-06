Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Рафаэль Надаль в испанском противостоянии обыграл Пабло Карреньо Бусту и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже — 4:6, 7:5, 6:1. Матч длился два часа и 15 минут. Соперником испанца по полуфиналу будет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Станислас Вавринка (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 9) — 4:6, 7:5, 6:1