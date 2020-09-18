Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль стал последним участником турнира в Риме. В третьем круге он в двух сетах победил Душана Лайовича из Сербии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:2, 6:4

Доминик Кепфер (Германия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:4, 6:0