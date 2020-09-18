Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме
21:43
Испанец Рафаэль Надаль стал последним участником турнира в Риме. В третьем круге он в двух сетах победил Душана Лайовича из Сербии.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 6:3
Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:2, 6:4
Доминик Кепфер (Германия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:4, 6:0
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