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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

08:46
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне, обыграв представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

За выход в полуфинал Надаль поборется с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Melbourne Summer Set

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 6:2, 7:5

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Роман Шишов все материалы автора
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