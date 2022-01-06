Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне
08:46
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне, обыграв представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
За выход в полуфинал Надаль поборется с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Melbourne Summer Set
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 6:2, 7:5
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