Надаль выиграл турнир в Риме, в финале обыграв Джоковича
21:02
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме, в финале обыграв серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 1:6, 6:3.
33-летний Джокович является первой ракеткой мира. 34-летний Надаль занимает третью строчку. Для него это 36-я победа на турнирах серии «Мастерс», что является абсолютным рекордом.
Теперь у Надаля 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 1:6, 6:3
Читайте также
12
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю