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Надаль выиграл турнир в Риме, в финале обыграв Джоковича

21:02
Рафаэль Надаль. Фото twitter.com/atptour, Twitter
Рафаэль Надаль. Фото twitter.com/atptour, Twitter
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Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме, в финале обыграв серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 1:6, 6:3.

33-летний Джокович является первой ракеткой мира. 34-летний Надаль занимает третью строчку. Для него это 36-я победа на турнирах серии «Мастерс», что является абсолютным рекордом.

Теперь у Надаля 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 1:6, 6:3

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