Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на итоговый турнир ATP, сообщает TennisTV.

Несколько розыгрышей ATP Finals Надаль пропустил из-за травм. Так было в 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 годах.

Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». 35-летний теннисист планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится с 16 по 18 декабря.