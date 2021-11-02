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Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на итоговый турнир ATP

14:27
Рафаэль Надаль. Фото Академия Рафаэля Надаля.
Рафаэль Надаль. Фото Академия Рафаэля Надаля.
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Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на итоговый турнир ATP, сообщает TennisTV.

Несколько розыгрышей ATP Finals Надаль пропустил из-за травм. Так было в 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 годах.

Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». 35-летний теннисист планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится с 16 по 18 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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