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Надаль в третьем круге турнира во Франции сыграет с Вавринкой

30 октября 2019, 23:46
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Испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Париже (Франция) победил местного теннисиста Адриана Маннарино — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 50 минут.

В третьем круге Надаль сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Адриан Маннарино (Франция, WC) — 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/

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