Надаль установил уникальный рекорд в мировом теннисе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 23 апреля после победы в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) над британцем Кэмероном Норри вошел в историю мирового тенниса.

34-летний испанец стал первым теннисистом, которому удалось выиграть более 450 матчей на двух типах покрытия. Теперь у Надаля 450 побед на грунте и 490 — на харде.

В полуфинале турнира в Барселоне испанец сыграет против победителя в паре Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

