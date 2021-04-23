Надаль установил уникальный рекорд в мировом теннисе
20:02
Испанский теннисист Рафаэль Надаль 23 апреля после победы в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) над британцем Кэмероном Норри вошел в историю мирового тенниса.
34-летний испанец стал первым теннисистом, которому удалось выиграть более 450 матчей на двух типах покрытия. Теперь у Надаля 450 побед на грунте и 490 — на харде.
В полуфинале турнира в Барселоне испанец сыграет против победителя в паре Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Rafael Nadal is the only player in the Open Era to win 450 matches on two different surfaces (Hard, 490; Clay, 450).#InfosysStats— ATP Tour (@atptour) April 23, 2021
Читайте также
«Спартак» злой, но победит ЦСКА. «Зенит» не отдаст очки «Ротору» в Петербурге. Прогнозы на 27-й тур РПЛ
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю