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Надаль установил уникальный рекорд в мировом теннисе

20:02
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль 23 апреля после победы в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) над британцем Кэмероном Норри вошел в историю мирового тенниса.

34-летний испанец стал первым теннисистом, которому удалось выиграть более 450 матчей на двух типах покрытия. Теперь у Надаля 450 побед на грунте и 490 — на харде.

В полуфинале турнира в Барселоне испанец сыграет против победителя в паре Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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