Надаль тренируется на траве на Мальорке

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль тренируется на травяных кортах в преддверии Уимблдона.

Он проводит тренировочный матч c испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

Сегодня, 17 июня, состоится пресс-конференция теннисиста, на которой он, вероятно, расскажет о своих дальнейших планах.

Напомним, что во время «Ролан Гаррос» — 2022 у теннисиста обострилась старая травма стопы. 36-летний спортсмен возобновил занятия после прохождения в Барселоне лечения радиоволнами.

Известно, что Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прошел курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения.