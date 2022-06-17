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Сегодня, 13:56

Надаль тренируется на траве на Мальорке

Анна Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль тренируется на травяных кортах в преддверии Уимблдона.

Он проводит тренировочный матч c испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

Сегодня, 17 июня, состоится пресс-конференция теннисиста, на которой он, вероятно, расскажет о своих дальнейших планах.

Напомним, что во время «Ролан Гаррос» — 2022 у теннисиста обострилась старая травма стопы. 36-летний спортсмен возобновил занятия после прохождения в Барселоне лечения радиоволнами.

Известно, что Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прошел курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения.

Теннис
Рафаэль Надаль
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