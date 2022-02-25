Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:25

Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в четвертьфинале турнира в Мексике. В двух сетах он обыграл американца Томми Пола — 6:0, 7:6.

Следующим соперником Надаля будет российский теннисист Даниил Медведев, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Общий призовой фонд турнира более 1,6 миллиона долларов.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Томми Пол (США) — 6:0, 7:6

Теннис
Рафаэль Надаль
1
1

Читайте также

Фастфуд: вред или польза для человека
«Бетис» не пытался играть, думая о первом матче». Пеллегрини — о ничьей с «Зенитом»
«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс». Овечкин забил с передачи Кузнецова
Хара установил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди защитников
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости