Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в четвертьфинале турнира в Мексике. В двух сетах он обыграл американца Томми Пола — 6:0, 7:6.
Следующим соперником Надаля будет российский теннисист Даниил Медведев, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.
Общий призовой фонд турнира более 1,6 миллиона долларов.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Томми Пол (США) — 6:0, 7:6
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