Надаль сыграет с Димитровым в 1/2 финала турнира в Акапулько
09:41
На турнире в Акапулько определились пары полуфиналистов. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, а в другом полуфинале сойдутся два американца — Джон Изнер и Тэйлор Фритц.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:2, 6:1
Григор Димитров (Болгария, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — 6:4, 6:4
Тэйлор Фритц (США) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:3
Джон Изнер (США, 5) — Томми Пол (США, Q) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:2
Дополнительная информация: