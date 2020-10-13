Надаль станет обладателем высшей спортивной награды Испании

Испанский теннисист Рафаэль Надаль будет награжден королевским орденом «За спортивные заслуги», сообщает AS.

Данное решение было принято Советом министров Испании. Это наивысшая государственная награда страны.

«Рафаэль — это наша гордость. Мы хотим вручить ему этот орден не только за спортивные успехи, но и за популяризацию спорта среди молодежи и борьбу за важные общественные ценности», — заявил представитель правительства Мария Хесус Монтеро.

Недавно 34-летний Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема» и догнал лидировавшего по этому показателю швейцарца Роджера Федерера.