Испанец Рафаэль Надаль в рейтинге ATP обошел серба Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира.

Лучший из россиян, Даниил Медведев?, располагается на четвертой позиции. Его соотечественник Карен Хачанов опустился на 17-ю строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 4 ноября

1 (2*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000

7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. ...

17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584

* - положение в предыдущем рейтинге