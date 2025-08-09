Надаль стал отцом во второй раз

У 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля и его супруги Марии родился сын, сообщает Ultima Hora.

По информации источника, ребенок появился на свет 7 августа. Отмечается, что вторые роды Мария перенесла легче, чем первые, поэтому уже в субботу семья покинула больницу.

Рафаэль и Мария поженились в 2019 году. В октябре 2022-го у них родился первенец, которого назвали в честь отца — Рафаэль-младший.

Надаль завершил карьеру в теннисе в 2024 году. 39-летний испанец завоевал 92 титула на уровне АТР в одиночном разряде. Он рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Также на счету Надаля две золотые медали Олимпийских игр.