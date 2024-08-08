Надаль сообщил, что не сыграет на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение пропустить Открытый чемпионат США-2024.

«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания. Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум», — написал Надаль в своих соцсетях.

38-летний испанец отметил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Надаль четырежды выигрывал «мэйджор» в Нью-Йорке — в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах. Всего на его счету 22 победы в турнирах «Большого шлема».

На Олимпиаде в Париже Надаль вместе с Карлосом Алькарасом дошел до четвертьфинала парного турнира, где испанский дуэт уступил американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).