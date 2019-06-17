Надаль сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP, Медведев – седьмой

Испанец Рафаэль Надаль​ продолжает лидировать в чемпионской гонке ATP.

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий седьмую строчку.

Карен Хачанов опустился на 28-е место в гонке, Андрей Рублев потерял четыре позиции и расположился на 89-й строчке.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 17 июня

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5505 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 4725

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 3360

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3305

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 2940

6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 1710

7 (7). Даниил Медведев (Россия) – 1585

8 (8). Фабио Фоньини (Италия) – 1550

9 (9). Александр Зверев (Германия) – 1490

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 1320

28 (27). Карен Хачанов (Россия) – 785

89 (85). Андрей Рублев (Россия) – 347

* – положение в предыдущем рейтинге