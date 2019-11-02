Надаль снялся с турнира в Париже из-за повреждения мышц живота

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в полуфинальном матче «Мастерса» в Париже против канадца Дениса Шаповалова.

О том, что 33-летний испанец не выйдет на корт, стало известно за несколько минут до планового начала встречи. Надаль почувствовал дискомфорт после разминки и решил не проводить матч.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что получил повреждение мышц живота. Он получил травму на утренней тренировке.