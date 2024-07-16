Надаль считает, что Алькарас станет одним из лучших теннисистов в истории

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил перспективы карьеры своего соотечественника Карлоса Алькараса.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим об игроке, который станет одним из лучших в истории. Таково мое ощущение. Он игрок с огромным потенциалом. Жизнь может быстро измениться, это правда. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но сегодня, если нам нужно предсказать, что произойдет в его карьере, мы предсказываем удивительные вещи», — приводит слова Надаля Punto de Break.

14 июля Алькарас стал победителем Уимблдона-2024. В финале турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). В этом году 21-летний испанец также выиграл «Ролан Гаррос». Всего на его счету четыре титула «Большого шлема» в одиночном разряде. На данный момент он занимает третье место в рейтинге АТР с 8130 очками.