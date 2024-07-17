Сафиуллин и Аррибаж проиграли Надалю и Рууда в 1/4 финала парного турнира в Бостаде
Россиянин Роман Сафиуллин и француз Тео Аррибаж не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Бостаде (Швеция).
Дуэт проиграл паре Рафаэль Надаль (Испания)/Каспер Рууд (Норвегия) — 4:6, 6:3, 10:12. Матч длился 1 час 36 минут.
Надаль и Рууд вышли в полуфинал и сыграют с победителями матча Павел Котов/Петр Матушевски (Россия/Польша) — Орланду Луз/Рафаэл Матос (Бразилия, 3).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль/Каспер Рууд (Испания/Норвегия, WC) — Тео Аррибаж/Роман Сафиуллин (Франция/Россия) — 6:4, 3:6, 12:10
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