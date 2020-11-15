Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне между Андреем Рублевым и Рафаэлем Надалем.

— Шансы у Рублева есть, но Надаль есть Надаль, — сказал Ольховский «СЭ». — Сюрприза можно ожидать. Не будем загадывать, но хотелось быть, чтобы матч повернулся в нашу пользу. Сказать, кто явный фаворит в матче, я бы не смог. Надаль все-таки выиграл больше турниров, чем Андрей, но у Рублева феноменальный сезон в этом году, он очень уверен в своей игре. Это будет интересный, упорный матч. Для меня очень интересно начала матча. Если Рублев почувствует уверенность, поведет игру, то у него будут высокие шансы на победу. (Константин Колмаков)