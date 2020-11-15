Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился ожиданиями от матча Андрея Рублева и Рафаэля Надаля на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

— Можно ли считать Рублева фаворитом, учитывая его результаты в этом году и то, что Надаль плохо играет в зале?

— Точно фаворитом считать кого-то в матче с Надалем будет преувеличением, но, наверно, сейчас тот момент, когда шансы и Андрея, и Надаля можно считать равными. Так будет более корректно говорить. Раф исторически не очень играл концовку года, но это связано, в том числе и с тем, что он играл огромное количество матчей, турниров в течение сезона и уже подходил уставшим. В этом году из-за коронавируса ситуация поменялась. Он точно не уставший, сыграл полуфинал, в принципе повторил свой лучший результат в Париже. Рафа тоже находится в неплохой форме. Шансы, безусловно, у Андрея есть, но считать, что он фаворит, я думаю, это немножко слишком.

— Можно ожидать матча в три сета?

— В залах такой нагрузки на физику нет, как на турнирах Большого шлема, где матчи играются в пятисетовом формате. Плюс, здесь комфортные условия в самом зале, поэтому тут что 2, что 3 сета такого значения для физической подготовки не имеют. У всех была пауза в неделю, даже чуть больше, поэтому здесь больше будет иметь значение такой фактор, как психология. Потому что войти сразу в турнир, и это такой формат восьмерки: с одной стороны у тебя вообще нет ни одного проходного матча, но с другой — есть право на ошибку. Получается, проиграв первый матч, можно еще пройти квалификацию. Поэтому, как Андрей справится с этим стартовым волнением, так как он первый раз играет в восьмерке, думаю, от этого будет многое зависеть.

— А есть ли какие-то преимущества у Рублева над Надалем?

— Преимущества в зале, естественно, в скорости мяча, потому что Андрей играет более плоско, а Рафа любит играть с вращением. Андрей играет ближе в корте, за счет этого именно в зале, где нет ветра, солнца, проще играть в атакующий теннис, чем на турнирах Большого шлема — в этом преимущества. У Рафы — это, естественно, опыт, вариативность и игра в защите. (Екатерина Звенигородская)