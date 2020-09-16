Надаль разгромил Карреньо Бусту во втором раунде турнира в Риме

В матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно победил своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту (6:1, 6:1).

Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде Надаль сыграет с победителем пары Милош Раонич (Канада) — Душан Лайович (Сербия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:1, 6:1