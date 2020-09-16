Надаль разгромил Карреньо Бусту во втором раунде турнира в Риме
21:40
В матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно победил своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту (6:1, 6:1).
Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде Надаль сыграет с победителем пары Милош Раонич (Канада) — Душан Лайович (Сербия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:1, 6:1