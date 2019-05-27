Надаль разгромил Ханфманна в первом круге Roland Garros

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно переиграл немца Янника Ханфманна в первом круге Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Следующим соперником 32-летнего Надаля победитель пары Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфманн (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...