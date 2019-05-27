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Надаль разгромил Ханфманна в первом круге Roland Garros

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно переиграл немца Янника Ханфманна в первом круге Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Следующим соперником 32-летнего Надаля победитель пары Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфманн (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/1/

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