Надаль рассказал, почему пропустит турнир в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой отказ от участия в турнире в Майами.

«Последние пару сезонов я не играл в Майами. Мне почти 36. В начале сезона я сыграл намного больше, чем ожидал. Для моего тела нежелательны быстрые переходы с одного покрытия на другое. С грунта на хард, то есть с харда на грунт. Если я сыграю в Майами, у меня не будет времени ни на отдых, ни на подготовку к переходу на грунт», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 5 раз выходил в финал турнира серии «Мастерс» в Майами. Но с 2017 года участия в нем не принимал. Турнир стартует 21 марта.