Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:44

Надаль рассказал, почему пропустит турнир в Майами

Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой отказ от участия в турнире в Майами.

«Последние пару сезонов я не играл в Майами. Мне почти 36. В начале сезона я сыграл намного больше, чем ожидал. Для моего тела нежелательны быстрые переходы с одного покрытия на другое. С грунта на хард, то есть с харда на грунт. Если я сыграю в Майами, у меня не будет времени ни на отдых, ни на подготовку к переходу на грунт», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 5 раз выходил в финал турнира серии «Мастерс» в Майами. Но с 2017 года участия в нем не принимал. Турнир стартует 21 марта.

Теннис
Рафаэль Надаль
0

Читайте также

Лигу чемпионов в волейболе превратили в балаган, чтобы убрать российские клубы
Осинькин отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России
Дзюба подтвердил, что готов играть в сборной России
«Торпедо» отстояло первое место
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас о раннем вылете в Индиан-Уэллсе: «Честно говоря, я не сильно расстроился»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости