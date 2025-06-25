Теннис
25 июня, 18:00

Надаль — о тренерской карьере: «Сейчас я не представляю себя в этой роли»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, рассказал о том, видит ли себя в будущем в роли тренера.

«Сейчас я не представляю себя в этой роли и не могу об этом думать из-за занятости. Однако теннис — неотъемлемая часть моей жизни, и я не исключаю, что может произойти через несколько лет. Моя жизнь сейчас одна, но я не могу предсказать, какой она будет через три или четыре года», — цитирует Надаля Eurosport Spain.

Надаль завершил профессиональную карьеру после завершения Кубка Дэвиса в ноябре 2024 года, где сборная Испании уступила в четвертьфинале турнира теннисистам из Нидерландов.

