Надаль рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами по подготовке к предстоящему «Ролан Гаррос».

«Сейчас возьму пару выходных, а потом начну работать. Мне нужно потренироваться над теми вещами, которые я могу улучшить. На этой неделе я прибавил, но мне нужно двигаться дальше.

Это добавляет уверенности, что ты можешь прогрессировать и на следующем турнире. Так что мне нужно продолжать это движение. Знаю, над чем нужно работать, и я этим займусь», - приводит слова Надаля Atptour.com.

16 мая Надаль победил серба Новака Джоковича в финале турнира ATP в Риме (7:5, 1:6, 6:3). Теперь у него 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.