Надаль рассказал о лучшем россиянине, против которого ему доводилось играть

Многократный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль назвал Николая Давыденко лучшим российским теннисистом из тех, с кем ему доводилось встречаться.

— Сильных российских теннисистов многоно, но с Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи, — цитирует ТАСС Надаля.

Давыденко — экс-третья ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса-2006 в составе сборной России, победитель финала Мирового тура-2009 в одиночном разряде. Завершил карьеру в октябре 2014 года.