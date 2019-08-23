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Надаль рассказал о лучшем россиянине, против которого ему доводилось играть

11:49
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Многократный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль назвал Николая Давыденко лучшим российским теннисистом из тех, с кем ему доводилось встречаться.

— Сильных российских теннисистов многоно, но с Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи, — цитирует ТАСС Надаля.

Давыденко — экс-третья ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса-2006 в составе сборной России, победитель финала Мирового тура-2009 в одиночном разряде. Завершил карьеру в октябре 2014 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/6788229

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