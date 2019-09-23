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Надаль рассказал, как намерен отдохнуть после побед в этом сезоне

12:27
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Испанец Рафаэль Надаль поделился планами на отдых после травмы запястья, полученной на Кубке Лэйвера.

— Думаю, сейчас самое время отдохнуть, — цитирует Daily Express Надаля. — Проведу несколько дней с друзьями и семьей. Пришло время насладиться успехом. Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка. До этого у меня совершенно не было времени насладиться победой в Нью-Йорке.

За последний полтора месяца Надаль выиграл турнир в Монреале, US Open и Кубок Лэйвера.

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