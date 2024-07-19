Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:56

Надаль провел второй по продолжительности трехсетовый матч в карьере

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанец Рафаэль Надаль победил аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (2:7), 7:5, 7:5.

Встреча длилась 3 часа 59 минут. Надаль провел второй по продолжительности трехсетовый матч в карьере.

Рекордом для 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» является победа над Новаком Джоковичем (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9) в полуфинале «мастерса» в Мадриде в 2009 году. Тогда игра продолжалась 4 часа 3 минуты.

Теннис
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль о 4-часовом матче с Навоне: «Я терял концентрацию, но физически был готов играть до конца»

Берреттини победил Оже-Альяссима и сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Гштааде

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости