Надаль провел второй по продолжительности трехсетовый матч в карьере

Испанец Рафаэль Надаль победил аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (2:7), 7:5, 7:5.

Встреча длилась 3 часа 59 минут. Надаль провел второй по продолжительности трехсетовый матч в карьере.

Рекордом для 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» является победа над Новаком Джоковичем (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9) в полуфинале «мастерса» в Мадриде в 2009 году. Тогда игра продолжалась 4 часа 3 минуты.