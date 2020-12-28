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Надаль провел 800 недель подряд в топ-20 рейтинга ATP

13:24
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль провел 800 недель подряд в топ-20, информирует пресс-служба ATP.

Испанец дебютировал в двадцатке 4 апреля 2005 года и с тех пор ее не покидал.

В настоящее время он является второй ракеткой мира, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу. Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» (20).

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