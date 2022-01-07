Надаль прошел в полуфинал турнира в Мельбурне благодаря отказу соперника

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур отказался от матча против испанца Рафаэля Надаля в 1/4 финала турнира в Мельбурне из-за травмы.

В полуфинале соперником Надаля будет финн Эмиль Руусвори.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Melbourne Summer Set

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 0:0 отказ 2-го игрока