Надаль прошел в полуфинал турнира в Мельбурне благодаря отказу соперника
07:07
Нидерландский теннисист Таллон Грикспур отказался от матча против испанца Рафаэля Надаля в 1/4 финала турнира в Мельбурне из-за травмы.
В полуфинале соперником Надаля будет финн Эмиль Руусвори.
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Melbourne Summer Set
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 0:0 отказ 2-го игрока
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю