Надаль пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 25 февраля объявил, что пропустит турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды).

«С большой грустью сообщаю, что вынужден пропустить турнир в Роттердаме. Как знают многие болельщики, у меня были проблемы со спиной в Австралии, которые начались во время турнира в Аделаиде и продолжились на Australian Open. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть вторую неделю Australian Open без болей. Как только я вернулся в Испанию, я посетил врача, который посоветовал не играть на следующей неделе», — написал Надаль у себя в Twitter.

of the tournament. Once I got back to Spain I visited my doctor and together with my team they've advised not to play this upcoming week. I was really looking forward to coming back to Rotterdam and The Netherlands since it's been a while I played there ?? — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 25, 2021

Надаль дошел до четвертьфинала минувшего Australian Open, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Турнир ATP в Роттердаме пройдет с 1 по 7 марта.