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Надаль пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы

18:28
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль 25 февраля объявил, что пропустит турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды).

«С большой грустью сообщаю, что вынужден пропустить турнир в Роттердаме. Как знают многие болельщики, у меня были проблемы со спиной в Австралии, которые начались во время турнира в Аделаиде и продолжились на Australian Open. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть вторую неделю Australian Open без болей. Как только я вернулся в Испанию, я посетил врача, который посоветовал не играть на следующей неделе», — написал Надаль у себя в Twitter.

Надаль дошел до четвертьфинала минувшего Australian Open, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Турнир ATP в Роттердаме пройдет с 1 по 7 марта.

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