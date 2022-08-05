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Сегодня, 17:36

Надаль пропустит турнир в Монреале из-за последствий травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в Twitter написал, что пропустит теннисный «Мастерс» в Канаде из-за последствий травмы.

«Четыре дня назад я начал тренировать подачу и вчера, после тренировки, почувствовал небольшой дискомфорт, который сохранился и сегодня.

Мы решили не лететь в Монреаль и продолжить тренировки, не торопя события.

Надеюсь снова сыграть в Монреале – на турнире, который я люблю и который выигрывал пять раз. У меня нет другого выбора, кроме как быть благоразумным сейчас и думать о своем здоровье», – написал Надаль в соцсетях.

Испанский теннисист 7 июля снялся с полуфинала Уимблдона из-за разрыва мышцы живота.

Турнир в Монреале пройдет с 8 по 14 августа.

Теннис
Рафаэль Надаль
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