Надаль прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне
09:35
Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу своего выхода в четвертьфинал турнира в Мельбурне.
«Рад вернуться, давно не играл. Приятная победа, которая дает шанс продолжить борьбу. Последние несколько месяцев прошли для меня нелегко. Проблем было много. Самое главное — здоровье», — сказал Надаль.
Ранее он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счетом 6:2, 7:5. За выход в полуфинал Надаль поборется с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
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