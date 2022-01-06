Надаль прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу своего выхода в четвертьфинал турнира в Мельбурне.

«Рад вернуться, давно не играл. Приятная победа, которая дает шанс продолжить борьбу. Последние несколько месяцев прошли для меня нелегко. Проблем было много. Самое главное — здоровье», — сказал Надаль.

Ранее он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счетом 6:2, 7:5. За выход в полуфинал Надаль поборется с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).