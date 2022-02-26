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Сегодня, 10:33

«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии». Надаль — о победе над Медведевым

Испанский теннисист Надаль прокомментировал победу над Медведевым
Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги полуфинала турнира в Акапулько (Мексика) против россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3).

«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут очень позитивно, это много значит для меня. Я очень счастлив.

Как вы знаете, у меня есть проблема с ногой, у которой не так уж и много решений. Иногда у меня бывают лучшие дни, иногда худшие. Уверен, что я в состоянии справиться с этим. Наконец-то могу играть без ограничений после полутора лет», — сказал Надаль после матча.

В финале турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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