Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги полуфинала турнира в Акапулько (Мексика) против россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3).

«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут очень позитивно, это много значит для меня. Я очень счастлив.

Как вы знаете, у меня есть проблема с ногой, у которой не так уж и много решений. Иногда у меня бывают лучшие дни, иногда худшие. Уверен, что я в состоянии справиться с этим. Наконец-то могу играть без ограничений после полутора лет», — сказал Надаль после матча.

В финале турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.