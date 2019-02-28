Надаль проиграл Кирьосу в Акапулько

В матче второго круга турнира в Акапулько австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Также в третий круг вышли швейцарец Стэн Вавринка, американец Джон Изнер и австралиец Алекс Де Минаур.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 780 060 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Стив Джонсон (США, 7) – 7:6 (7:5), 6:4

Джон Изнер (США, 3) – Сэм Керри (США) – 6:4, 6:4

Джон Миллмэн (Австралия, 8) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:0, 6:2

Маккензи Макдональд (США) – Фрэнсис Тиафо (США, 6) – 6:7 (7:9), 7:5, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) – Диего Шварцман (Аргентина, 4) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) – Фелисиано Лопес (Испания) – 0:0 отказ 2-го игрока