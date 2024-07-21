Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил португальцу Нуну Боржешу в финале турнира в Бостаде (Швеция) — 3:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

Испанец не сделал ни одного эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Боржеша 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

27-летний португалец завоевал первый титул в карьере, впервые выйдя в финал. 38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, WC) — 6:3, 6:2