Надаль призвал всех не выходить из дома

Испанский теннисист Рафаэль Надаль призвал своих поклонников не выходить на улицу. По его словам, необходимо соблюдать ограничительные меры, принятые властями Испании из-за распространения коронавируса.

— Я хорошо чувствую себя дома. Делаю физические упражнения и соблюдаю указания и рекомендации властей. Надеюсь, что с вами все в порядке и вы остаетесь дома, — написал в своем Twitter Надаль, дополнив сообщение тегами «Я остаюсь дома» на нескольких языках.

Также он рассказал, что его теннисная академия закрыта на неопределенный срок.

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