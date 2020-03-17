Надаль призвал всех не выходить из дома
19:10
Испанский теннисист Рафаэль Надаль призвал своих поклонников не выходить на улицу. По его словам, необходимо соблюдать ограничительные меры, принятые властями Испании из-за распространения коронавируса.
— Я хорошо чувствую себя дома. Делаю физические упражнения и соблюдаю указания и рекомендации властей. Надеюсь, что с вами все в порядке и вы остаетесь дома, — написал в своем Twitter Надаль, дополнив сообщение тегами «Я остаюсь дома» на нескольких языках.
Также он рассказал, что его теннисная академия закрыта на неопределенный срок.
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