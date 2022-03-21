Надаль признался, что травма повлияла на его игру в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Надаль назвал возможную причину своего поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о недомогании, которое он испытывал во время финального матча турнира в Индиан-Уэллсе.
«Честно говоря, мне было больно, испытывал проблемы с дыханием. Не знаю, что это, что-то на ребре. Когда я дышу, внутри как будто игла. Голова кружится из-за боли, это очень меня ограничивало. Дело не только в боли, я не очень хорошо себя чувствую, потому что [это] влияет на мое дыхание», — цитирует Надаля ATP.
Надаль в финальной встрече проиграл американцу Тэйлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.
Источник: https://www.atptour.com/
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