Надаль признался, что травма повлияла на его игру в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о недомогании, которое он испытывал во время финального матча турнира в Индиан-Уэллсе.

«Честно говоря, мне было больно, испытывал проблемы с дыханием. Не знаю, что это, что-то на ребре. Когда я дышу, внутри как будто игла. Голова кружится из-за боли, это очень меня ограничивало. Дело не только в боли, я не очень хорошо себя чувствую, потому что [это] влияет на мое дыхание», — цитирует Надаля ATP.

Надаль в финальной встрече проиграл американцу Тэйлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.