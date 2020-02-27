Надаль преодолел барьер второго круга на турнире в Акапулько
09:46
Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго круга на турнире в Акапулько. В двух сетах он победил Миомира Кецмановича из Сербии.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4
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