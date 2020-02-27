Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго круга на турнире в Акапулько. В двух сетах он победил Миомира Кецмановича из Сербии.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4