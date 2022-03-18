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Сегодня, 12:30

Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал 953-ю победу в карьере на открытых кортах и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Третье место в списке занимает Новак Джокович, у которого 824 победы.

Сегодня, 18 марта, Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

Обновить рекорд по победам на открытых кортах 35-летний испанец может уже 19 марта в матче 1/2 финала «мастерса» против Карлоса Алькараса.

Теннис
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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